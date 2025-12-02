Terremoti al largo del Gargano | prosegue lo sciame sismico con epicentro in mare

Foggiatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seppur di bassa magnitudo, lo sciame sismico in mare, al largo del Gargano, con epicentro nell'area sismica denominata Costa Garganica, segnatamente tra San Nicandro Garganico, le Isole Tremiti e Lesina, non si arresta. DOSSIER - Il doppio rischio sismico terremoti-tsunami sul GarganoL'ultima. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SISMA Scossa di terremoto al largo del Gargano: lieve sisma di magnitudo 2.1 - L’epicentro è stato individuato in mare, a circa 13 chilometri da Lesina e 14 chilometri da San Nicandro Garganico. Si legge su statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoti Largo Gargano Prosegue