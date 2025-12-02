Terremoti al largo del Gargano | prosegue lo sciame sismico con epicentro in mare
Seppur di bassa magnitudo, lo sciame sismico in mare, al largo del Gargano, con epicentro nell'area sismica denominata Costa Garganica, segnatamente tra San Nicandro Garganico, le Isole Tremiti e Lesina, non si arresta. DOSSIER - Il doppio rischio sismico terremoti-tsunami sul GarganoL'ultima. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
