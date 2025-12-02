Terraviva Film Festival chi ha vinto

Bologna, 2 dicembre 2025 – ‘ Cutting Through Rocks ’ di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, che già aveva trionfato al Sundance Film Festival come Gran Premio della Giuria per il Documentario 2025, ha vinto la sesta edizione del Terraviva Film Festival che si è conclusa il 30 novembre a Bologna. Questa è stata la scelta della giuria presieduta dallo scrittore Marcello Fois alla quale hanno partecipato le attrici Camilla Filippi e Giulia Michelini con gli autori e sceneggiatori Cristian Ceresoli e Carlo Salsa. La trama del film. Il film trionfatore racconta la storia della prima consigliera donna nel suo villaggio iraniano, Sara Shahverdi, che sfida la tradizione insegnando alle ragazze a guidare una moto e combattendo il matrimonio infantile, mentre affronta dubbi sulle sue motivazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terraviva Film Festival, chi ha vinto

