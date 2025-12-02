Terracciano che errore a porta vuota! L’ex Milan si mangia il gol nel successo della Cremonese con il Bologna

Pianetamilan.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cremonese vince 3-1 contro il Bologna, ma l'ex Milan Filippo Terracciano sbaglia incredibilmente un gol a porta vuota. Ecco il video pubblicato sul profilo Instagram di DAZN. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

