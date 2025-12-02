Terra dei Fuochi incontro ad Aversa con sottosegretario Mantovano | Avanti con le bonifiche

Vertice sulla Terra dei Fuochi con rappresentanti del governo questa mattina all’episcopio di Aversa, dove si sono riuniti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il viceministro all’Ambiente Vannia Gava insieme ai vescovi dei territori di Napoli e Caserta, ai prefetti delle due province, al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, al commissario . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, incontro ad Aversa con sottosegretario Mantovano: “Avanti con le bonifiche”

Leggi anche questi approfondimenti

Terra dei Fuochi: partono le bonifiche, avviata la rimozione dei rifiuti | https://shorturl.at/8fyog - facebook.com Vai su Facebook

Aversa, Alfredo Mantovano apre all’Episcopio il tour istituzionale nella Terra dei Fuochi - Sarà Aversa la prima tappa del tour istituzionale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nei territori della “Terra dei Fuochi”. Scrive pupia.tv

Mantovano, Terra Fuochi? Serve coerenza,nessuno vanifichi lavoro - Alla "efficacia dissuasiva" di una norma che rafforza gli strumenti per le forze di polizia rischia di "mancare qualcosa" se "non tutti i soggetti coinvolti fanno la propria parte". Scrive ansa.it

Terra dei fuochi, Mantovano: "La strada è giusta, ma bonifiche hanno tempi lunghi" - “La tempistica delle bonfiche non può essere quella dei controlli e del contrasto, è una tempis ... Lo riporta rainews.it

Terra dei fuochi, il sottosegretario Mantovano ad Aversa: “Continuità nell’azione di bonifica” - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano lo ha ribadito questa mattina all'Episcopio di Aversa, prima tappa di un tour nella Terra dei Fuochi ... Da msn.com

Diritti dell'infanzia, alla De Curtis il focus sull'ambiente tra consapevolezza e speranza - De Curtis” di Aversa, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si è svolto il convegno “Terra dei fuochi da ieri a oggi. Da casertanews.it

Aversa, legalità e ambiente: gli studenti della “De Curtis” difendono la Terra Felix - All’istituto comprensivo “Antonio De Curtis” di Aversa, la Giornata ... Lo riporta pupia.tv