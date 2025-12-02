Terni Naica in concerto | Un viaggio attraverso le canzoni delle donne per le donne
Un evento unico, intenso ed emozionante dedicato alle Donne, con le Donne e per le Donne. Il teatro Sergio Secci ospiterà – lunedì 8 dicembre (ore 17.30) - un appuntamento speciale che celebra la forza, la bellezza e la resilienza dell’universo femminile. Protagonista del pomeriggio sarà Veronica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A TERNI— .. ’ . . Flow. Energia. Presenza. Una delle voci più potenti della nuova scena entra nel caveau per chiudere il 2025 con l’ultimo show dell’anno. – - facebook.com Vai su Facebook
Terni, il viaggio di "Visioninmusica" tra virtuosismi e ricerca sonora: ecco tutti gli artisti ospiti - Torna a Terni Visioninmusica, la rassegna che da ventidue edizioni propone il meglio della musica contemporanea tra jazz, crossover, canzone d’autore e nuovi talenti internazionali. Da corrieredellumbria.it
Un viaggio tra generi, confini e diverse sensibilità: a Terni torna Visioninmusica - Questo e tanto altro promette la rassegna 2026 di Visioninmusica pronta a sbarcare a Terni con sette concerti tra jazz, crossover, canzone d’au ... Riporta umbria24.it
Diocesi: Terni-Narni-Amelia, domani il concerto “Il viaggio di Maria” - 30 si terrà nella cattedrale di Terni il concerto “Il viaggio di Maria”, con brani natalizi della tradizione italiana elaborati per soli, coro e orchestra eseguiti dal ... Segnala agensir.it
Diocesi: Terni, domani sera in cattedrale concerto “Note d’Avvento” - Domani sera la cattedrale di Terni ospiterà il concerto “Note d’Avvento”, con brani musicali che piacevolmente accompagnano nell’attesa del Natale attraverso le opere di grandi compositori e della più ... Scrive agensir.it
Narnia Spring Festiva, al Duomo di Terni il concerto dell'orchestra Europa - L'appuntamento è per oggi alle 21 nella cattedrale di Terni con The Joy of Music. ilmessaggero.it scrive