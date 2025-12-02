Terni la Cisl spegne settantacinque candeline | Partecipazione nella contrattazione e concertazione
La Cisl di Terni ha festeggiato il 75esimo anno dalla nascita. Era il 30 aprile 1950 quando, a Roma, al Teatro Adriano, prese il via il sindacato “bianco”, nato in un momento in cui l’Italia, e con essa il mondo del lavoro, era diviso ideologicamente e politicamente. Le sue idee sono ispirate dal. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Terni, rendiconto sociale provinciale 2024 dell'#INPS. Ai lavori del 27 novembre 2025 a partire dalle ore 10,00, che si terranno presso la Cassa Edile di Terni, parteciperà il segretario regionale Cisl Umbria Riccardo Marcelli - facebook.com Vai su Facebook
#Terni, da oggi 6 novembre 2025, il posto di #Teleconduzione passa in Abruzzo Il segretario regionale #Cisl #Umbria Riccardo Marcelli e il segretario generale #Flaei Cisl Umbria Ciro Di Noia: "L' #Umbria perde un asset strategico del territorio" Vai su X
Terni. Carichi penali e burocrazi, consegna degli alloggi popolari congelata - E' quanto emerso nel corso del congresso regionale della Sicet Cisl, il sindacato degli inquilini, che si è ... Riporta ilmessaggero.it