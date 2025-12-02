Terni la Cisl spegne settantacinque candeline | Partecipazione nella contrattazione e concertazione

La Cisl di Terni ha festeggiato il 75esimo anno dalla nascita. Era il 30 aprile 1950 quando, a Roma, al Teatro Adriano, prese il via il sindacato “bianco”, nato in un momento in cui l’Italia, e con essa il mondo del lavoro, era diviso ideologicamente e politicamente. Le sue idee sono ispirate dal. 🔗 Leggi su Ternitoday.it