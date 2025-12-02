Terni giornata per la diffusione della cultura della gentilezza | Atto di responsabilità collettiva che rafforza il tessuto umano e relazionale

La seconda ‘Giornata per la diffusione della cultura della gentilezza’ si è svolta – martedì 2 dicembre - nella sede della Biblioteca comunale. Un pomeriggio contraddistintosi per una serie di iniziative promosse dal CUG del Comune di Terni e sostenute dalla Fondazione Carit. L’evento ha riunito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

