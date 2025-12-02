Ternana costretta a leccarsi le ferite | La situazione extracampo non ci riguarda

Una sconfitta e un passo indietro inattesi, in vista di una fase prenataliziadi assoluta importanza anche fuori dal campo. I rossoverdi, che riprendono ad allenarsi oggi all’antistadio a porte aperte (ore 15.30), devono subito ritrovare la migliore espressione in vista del derby di domenica al “Curi“. Contro il Guidonia, team peraltro confermatosi di notevole livello per organizzazione e dinamismo, si è interrotta la serie positiva di 10 turni (tra campionato e Coppa Italia), ma soprattutto si è vista una Ternana non al top e poco concreta in fase offensiva, come era accaduto prima delle convincenti vittorie con Juventus Next Gen e Giugliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

