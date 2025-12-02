Terna avvia il nuovo elettrodotto Napoli–Ercolano | investimento da 38 milioni

A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in provincia di Napoli, Terna pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente interessate dall’infrastruttura, situate nei comuni di Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano. L’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 38 milioni di euro, prevede un collegamento interrato a 220 kV lungo circa 10 km tra la stazione elettrica Napoli Levante e la cabina primaria di Ercolano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

