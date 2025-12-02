Terna 38 milioni di euro per il nuovo collegamento Napoli-Ercolano
La Società guidata da Giuseppina Di Foggia prevede un investimento di circa 38 milioni di euro per la realizzazione di 10 km di collegamento elettrico. Roma, 02 dicembre 2025 – A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in provincia di Napoli, Terna pubblica l’avviso contenente l’elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente interessate dall’infrastruttura, situate nei comuni di Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano. L’opera, per la quale la Società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 38 milioni di euro, prevede un collegamento interrato a 220 kV lungo circa 10 km tra la stazione elettrica Napoli Levante e la cabina primaria di Ercolano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
