termineator torna con uno speciale di natale imperdibile

Una sorprendente novità nel mondo di James Cameron e del franchise Terminator: un episodio speciale natalizio che reinterpreta i personaggi in chiave festiva. Questo spin-off, intitolato “The Terminator: Santa Claus is Coming To Town”, porta il celebre cyborg T-800 nel clima di un Natale distopico, trasformandolo in una sorta di Santa Claus impegnato in una missione particolare. La produzione ribalta le aspettative tipiche delle festività, offrendo un’inedita prospettiva sulla saga. una nuova interpretazione natalizia del franchise terminator. sinossi e caratteristiche principali. Il racconto si svolge in un contesto che pone una domanda senza precedenti: come sarebbe un Santa Claus sotto le sembianze di un Terminator? La storia, scritta da Paulina Ganucheau e illustrata da Kendall Goode, rappresenta un’originale rivisitazione del personaggio di Babbo Natale, inserendolo in un’ambientazione futuristica e distopica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

