Terapia intensiva neonatale al San Giovanni di Dio la neo-primaria Maria Curto Pelle si è insediata

La neo-primaria dell'Unità operativa complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Maria Curto Pelle, è stata accolta dal direttore generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci e dal direttore sanitario aziendale Raffaele Elia, con i quali ha formalizzato la sottoscrizione del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Quando si dice "crescere insieme"! Meravigliosa festa con operatori e bimbi della Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Camposampiero: un'occasione per celebrare, insieme agli amici dell''associazione Pulcino, questi bambini così forti e le loro fa - facebook.com Vai su Facebook

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva. "La situazione è stabile" affermano fonti di +Europa #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… Vai su X

Ospedale San Giovanni di Dio: nuova direttrice della Terapia Intensiva Neonatale - La nuova direttrice è Maria Curto Pelle, che è stata già dirigente medico al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. Lo riporta insanitas.it

Importante donazione alla terapia intensiva neonatale del San Donato - Arezzo, 30 gennaio 2025 – Un videolaringoscopio neonatale del valore di 3000 euro è stato donato al Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Come scrive lanazione.it

Terapia Intensiva Neonatale di Borgo Trento, nel 2024 accolti circa 350 bambini prematuri - «Siamo il centro di riferimento provinciale e regionale per tutte le gravidanze a rischio, per questo la Giornata Mondiale della Prematurità è per noi una ricorrenza importante da celebrare con i nost ... Lo riporta veronasera.it

Taranto, l'Unità di terapia intensiva neonatale del SS.Annunziata continuerà l'attività - L’Unità di terapia intensiva neonatale (Utin) dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto «prosegue regolarmente l’attività assistenziale». Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Treviso, nuovo progetto in Terapia intensiva neonatale: musicoterapia per aiutare i prematuri - All’Ulss 2 di Treviso avviata la musicoterapia in Terapia intensiva neonatale per favorire benessere e stabilità nei prematuri. Da nordest24.it

Al Santa Maria Nuova “Porte aperte” per nonni e fratelli in Neonatologia e Terapia intensiva neonatale - Nel mondo 1 bambino ogni 10 nasce prematuro, vale a dire prima del termine; si tratta di soggetti più fragili che necessitano di cure specifiche e attrezzature complesse e tecnologicamente avanzate. Si legge su sassuolo2000.it