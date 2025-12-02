Tenta di costringere due ragazzine a compiere atti sessuali | arrestato ambulante

Baritoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe cercato di costringere due ragazzine a compiere atti sessuali, e per questo si sarebbe anche finto cartomante, mostrando alle due minorenni le carte dei tarocchi per convincerle di essere in grado procurare loro un maleficio qualora si fossero rifiutate di avere un rapporto sessuale con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

