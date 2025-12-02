Tensione Russia-Nato dopo le parole di Cavo Dragone | cosa ha detto l’ammiraglio al Financial Times
Resta alta la tensione tra Russia e Nato dopo le parole di Giuseppe Cavo Dragone, responsabile del Comitato Militare dell’Alleanza Atlantica, pronunciate in un’intervista al Financial Times. L’ammiraglio italiano ha dichiarato che la Nato sta valutando risposte più decise verso Mosca, inclusa la possibilità di un attacco preventivo, in risposta a operazioni informatiche, sabotaggi e violazioni dello spazio aereo. Parole che hanno sollevato critiche in Italia. Le parole di Cavo Dragone e le reazioni. “Stiamo valutando tutto, sul fronte informatico siamo piuttosto reattivi. Stiamo considerando l’idea di essere più aggressivi”, ha affermato Cavo Dragone in un’intervista al quotidiano britannico, suggerendo anche l’eventualità di un “attacco preventivo” che potrebbe essere interpretato come un'” azione difensiva “, nonostante questo approccio “sia lontano dal nostro normale modo di pensare e di agire”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Continua senza sosta il lavoro delle diplomazie internazionali per un accordo di #pace in #Ucraina, mentre cresce la tensione fra la #Nato e la #Russia sul nodo della #guerraibrida. Dura la reazione del #Cremlino Vai su X
Tg2. . Continua senza sosta il lavoro delle diplomazie internazionali per un accordo di #pace in #Ucraina, mentre cresce la tensione fra la #Nato e la #Russia sul nodo della #guerraibrida. Dura la reazione del #Cremlino - facebook.com Vai su Facebook
Tensione Nato-Russia, quali sono le azioni preventive evocate dall’ammiraglio Cavo Dragone - Russia, quali sono le azioni preventive evocate dall’ammiraglio Cavo Dragone ... tg24.sky.it scrive
Alta tensione Nato-Russia, 'più aggressivi verso Mosca'. Putin, 'prepararsi per continuare a combattere' - Davanti alla guerra ibrida di Mosca la Nato sta valutando una postura più 'aggressiva' alla luce degli attacchi informatici, dei sabotaggi e delle violazioni dello spazio aereo alleato, attributi ... Segnala ansa.it
Guerra ibrida, sale la tensione Nato-Russia. L’ammiraglio Cavo Dragone ipotizza raid preventivi, l’ira di Mosca:«Irresponsabili» - Cremlino: «Passo estremamente irresponsabile, dimostra volontà dell’alleanza di un’escalation». Da milanofinanza.it
Guerra Nato-Russia, l'Alleanza attaccherà davvero Mosca? Dai blitz cyber ai sabotaggi: come può scattare l'allarme - La tensione tra Russia e Occidente, soprattutto lungo il fianco orientale dell’Europa, ... Segnala ilgazzettino.it
Nato ipotizza attacchi preventivi, sale la tensione con la Russia - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Scrive video.sky.it
Nato-Russia: è alta tensione, la parole di Cavo Dragone (“Valutiamo attacco preventivo”) e la reazione dei falchi del Cremlino - Le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, sono state nette. Come scrive msn.com