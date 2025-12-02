Tensione Russia-Nato dopo le parole di Cavo Dragone | cosa ha detto l’ammiraglio al Financial Times

Resta alta la tensione tra Russia e Nato dopo le parole di Giuseppe Cavo Dragone, responsabile del Comitato Militare dell’Alleanza Atlantica, pronunciate in un’intervista al Financial Times. L’ammiraglio italiano ha dichiarato che la Nato sta valutando risposte più decise verso Mosca, inclusa la possibilità di un attacco preventivo, in risposta a operazioni informatiche, sabotaggi e violazioni dello spazio aereo. Parole che hanno sollevato critiche in Italia. Le parole di Cavo Dragone e le reazioni. “Stiamo valutando tutto, sul fronte informatico siamo piuttosto reattivi. Stiamo considerando l’idea di essere più aggressivi”, ha affermato Cavo Dragone in un’intervista al quotidiano britannico, suggerendo anche l’eventualità di un “attacco preventivo” che potrebbe essere interpretato come un'” azione difensiva “, nonostante questo approccio “sia lontano dal nostro normale modo di pensare e di agire”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

