Tennistavolo | si chiude la prima fase della Mixed Team World Cup Le qualificate al secondo turno
La prima fase della Mixed Team World Cup 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento al Sichuan Gymnasium di Chengdu è andata ufficialmente in archivio. Ecco quali sono le squadre che proseguiranno l’avventura in terra cinese nel secondo “livello” del torneo iridato. Gruppo 1 Cina Hong Kong Gruppo 2 Giappone Croazia Gruppo 3 Corea Svezia Gruppo 4 Germania Francia Seconda fase Le 8 formazioni si sfideranno nei prossimi giorni l’una contro l’altra, fatta eccezione per i duelli già disputati nella prima fase, con i risultati andati in archivio che si “trasportano” anche in questo punto del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si chiude con migliaia di visitatori la 54ª Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi ift.tt/HSmT3Vx ift.tt/klpLgXW Vai su X
Campi Flegrei. . SI CHIUDE LA IV EDIZIONE DELL'INTERNATIONAL SPORT FILM FESTIVAL - facebook.com Vai su Facebook
Tennistavolo: via alla serie A1 maschile, prima la Marcozzi, sabato il TT Sassari - Domani la prima partita, il turno si conclude sabato, poi se ne riparlerà tra un mese, con la seconda giornata. Scrive unionesarda.it