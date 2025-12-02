Tennistavolo | si chiude la prima fase della Mixed Team World Cup Le qualificate al secondo turno

La prima fase della Mixed Team World Cup 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento al Sichuan Gymnasium di Chengdu è andata ufficialmente in archivio. Ecco quali sono le squadre che proseguiranno l’avventura in terra cinese nel secondo “livello” del torneo iridato. Gruppo 1 Cina Hong Kong Gruppo 2 Giappone Croazia Gruppo 3 Corea Svezia Gruppo 4 Germania Francia Seconda fase Le 8 formazioni si sfideranno nei prossimi giorni l’una contro l’altra, fatta eccezione per i duelli già disputati nella prima fase, con i risultati andati in archivio che si “trasportano” anche in questo punto del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

