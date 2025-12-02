Tennis l’ultimo saluto a Pietrangeli secondo le sue volontà e il ricordo di Licia Colò

Per anni sono stati insieme. L’ex leggenda del Tennis, Nicola Pietrangeli si è spento ieri, 1 dicembre, a 92 anni: fu il primo tennista a vincere due prove dello Slam (due Roland Garros). Nelle ultime ore la famiglia Pietrangeli ha comunicato che mercoledì 3 dicembre, per consentire a quanti lo vorranno di rendere omaggio a Nicola Pietrangeli, sarà allestita una camera ardente presso il Campo Pietrangeli del Foro Italico, a Roma come da volontà dell’ex campione. Alle ore 15.00, presso la Chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio di Ponte Milvio si terrà la funzione religiosa. La famiglia desidera ringraziare ancora una volta le moltissime persone che, in queste ore, stanno manifestando affetto, gratitudine e commozione per la scomparsa di Nicola. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tennis, l’ultimo saluto a Pietrangeli secondo le sue volontà e il ricordo di Licia Colò

News recenti che potrebbero piacerti

La famiglia di Nicola Pietrangeli per un ultimo saluto alla leggenda del tennis, seguendo le sue volontà, ha scelto lo stadio a lui dedicato all'interno dell'impianto del Foro Italico. La camera ardente sarà così disposta mercoledì 3 dicembre a partire dalle 9 e fi - facebook.com Vai su Facebook

Panatta-Pietrangeli, polemica a distanza su Roland Garros: «Adriano non lo dovevi fare» «Sei permaloso» - I due ex tennisti azzurri si sono risposti per le rime dopo un'intervista dello stesso Panatta a Repubblica ripresa da Pietrangeli. Scrive ilmessaggero.it

Pietrangeli lo attacca e Panatta replica sui social: "Quanto sei permaloso" - Botta e risposta a distanza tra i due ex tennisti azzurri Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, con il primo che ha replicato via social al secondo dopo essere stato attaccato. Come scrive corrieredellosport.it

Pietrangeli, che attacco a Sinner sul no alla Coppa Davis: "È un grande schiaffo allo sport italiano. Non capisco..." - È questo il duro commento di Nicola Pietrangeli sulla scelta di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis a Bologna: "Non capisco quando parla di ... Riporta corrieredellosport.it

Pietrangeli su Sinner: "Il no alla Davis? Schiaffo al mondo dello sport" - Deve giocare a tennis, mica fare una guerra" "È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano". Si legge su gazzetta.it

Pietrangeli stronca Sinner: “Spero durante la Coppa Davis non vada a giocare altrove… Troppi soldi” - Nicola Pietrangeli ha puntato il dito contro Jannik Sinner per il ‘no' alla Coppa Davis 2025 del tennista n°2 al mondo. Lo riporta fanpage.it