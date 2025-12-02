Tempesta in Francia | è pronto a dimettersi

Dopo gli ultimi terribili risultati è esplosa la rabbia dei tifosi. Intanto spunta l’ipotesi dimissioni da parte dell’allenatore Continua il periodo nerissimo del Nizza, che anche nell’ultimo weekend ha raccolto una pesante sconfitta cedendo il passo per 1-3 al Lorient. Quarto ko di fila in Ligue 1 e situazione sempre più incandescente intono ai rossoneri tra aggressioni ed alta tensione. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) È infatti esplosa la rabbia incontrollata dei tifosi della squadra di Haise, il quale a sua volta sembra ora propenso alle dimissioni visto l’enorme polverone che si è venuto a creare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tempesta in Francia: è pronto a dimettersi

Leggi anche questi approfondimenti

"Si dice che nelle notti cupe di tempesta, quando i venti fanno increspare le acque della laguna, i fantasmi dei cavalli di San Marco corrano di gran carriera per la piazza in cerca dei loro favolosi occhi di rubino scomparsi o, più verosimilmente, trafugati, durant - facebook.com Vai su Facebook

Una persona è morta e sette sono ferite a causa di una forte tempesta in Francia - Da mercoledì sera è in corso una forte tempesta che coinvolge molte parti della Francia: un turista tedesco è morto nel nord della Corsica dopo essere stato trascinato a valle da un fiume durante ... Riporta ilpost.it

Tempesta Benjamin in Francia e Belgio, allerta meteo sul Nord Europa: forte vento anche in Italia - In Francia sta arrivando la tempesta «Benjamin»: in 19 dipartimenti c'è uno stato di allerta meteo «arancione». Si legge su ilmessaggero.it

Tempesta Benjamin in Francia e Belgio, allerta meteo sul Nord Europa: forte vento anche in Italia - Da mercoledì sera è in vigore l'allerta gialla in tutto il Paese, per il momento fino alle prime ore di venerdì. Come scrive ilmessaggero.it

Tempesta Benjamin: raffiche fino a 150 km/h, turisti lottano contro il vento sulla Duna di Pilat - Come mostrano queste immagini condivise sui social media, chi si è avventurato in questi giorni sulla celebre Duna di Pilat, in Francia, ha dovuto lottare contro il vento impetuoso della tempesta ... rainews.it scrive