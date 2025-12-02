Temperature nella norma un nubifragio sulla costa | l' analisi meteo-climatica del mese di novembre 2025 in Abruzzo

Temperature in linea con il riferimento climatologico 1991-2020, precipitazioni più scarse del 7%, ma anche un nubifragio lungo le coste in Abruzzo nel mese di novembre 2025. L'analisi meteo-climatica mensile è a cura del Cetemps, il centro di eccellenza dell’università degli studi dell’Aquila. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

