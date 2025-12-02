Televoto GF eliminato Mattia e Jonas 2° finalista | percentuali

AGGIORNAMENTO: l’eliminato della terzultima puntata del GF è stato Mattia Scudieri. Jonas Pepe, invece, è il secondo finalista di questa edizione. Le percentuali: Jonas 45,85%, Omer 33.77%. Simona Ventura ha aperto un nuovo televoto del Grande Fratello 2025 con protagonisti Omer Elomari, Grazia Kendi, Jonas Pepe e Mattia Scudieri. Uno di loro sarà eliminato definitivamente dai giochi e un altro diventerà il secondo finalista. Chi? Sarà il pubblico di Canale 5, come sempre, a deciderlo, votando tramite app e sito ufficiale di Mediaset Infinity. Nel frattempo, noi abbiamo aperto un sondaggio, che trovate a fine articolo, dove è possibile seguire gli aggiornamenti di questo importante televoto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Televoto GF, eliminato Mattia e Jonas 2° finalista: percentuali

