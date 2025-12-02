Telese Terme accende la magia del Natale | al via un mese di eventi luci e tradizioni per tutta la comunità

Tempo di lettura: 3 minuti Telese Terme si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di iniziative organizzate dalla Pro Loco Telesia, in collaborazione con il Comune di Telese Terme, che animeranno la città dal 4 dicembre al 6 gennaio, tra spettacoli, musica, laboratori, animazione e attrazioni per grandi e piccini. Si parte giovedì 4 dicembre L’apertura ufficiale delle festività avverrà giovedì 4 dicembre con l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Minieri, che resterà attiva per tutta la durata della manifestazione. Lunedì 8 dicembre – Accensione del grande Albero di Natale Il momento più atteso è in programma lunedì 8 dicembre, quando in piazza Minieri si terrà la tradizionale accensione del grande Albero di Natale, accompagnata dalla benedizione dei parroci, don Gerardo e don Giammaria, e dal saluto del sindaco Giovanni Caporaso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

