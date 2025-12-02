Telese al Modernissimo arriva Sidùn in tributo a Fabrizio De André

Comunicato Stampa L'Accademia delle Opere APS propone un omaggio filologico e coinvolgente al cantautore genovese, con un ensemble di grande qualità L'Accademia delle Opere APS presenta Sidùn in Tributo a Fabrizio De André, venerdì 12 dicembre alle 20.30 presso il

