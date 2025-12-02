Telecamere e testimoni per ricostruire la serata di via Crocefisso

Telecamere e testimonianze per avere un quadro completo della serata. Sono le due strade principali battute dai carabinieri per far luce su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Crocefisso, partendo dalla denuncia per violenza sessuale presentata da una ventiquattrenne nei confronti di un universitario fuori sede di 22 anni. I due, stando a quanto emerso finora, si sono conosciuti in una discoteca di via Molino delle Armi, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo, e poco prima delle 3 hanno deciso di uscire insieme dal locale e di appartarsi nella Mini Cooper in uso allo studente, parcheggiata dietro il palazzo all’angolo con via della Chiusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Telecamere e testimoni per ricostruire la serata di via Crocefisso

