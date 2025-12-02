Teatro Ponchielli è polemica sull' utilizzo Ranaldi | Ci dicano se è agibile oppure no

Latinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accesso agli atti per chiarire se il Teatro Ponchielli, all’interno della scuola media Alessandro Volta di Latina, sia agibile o meno, e come venga concesso per eventi e spettacoli. È quello richiesto dal consigliere comunale e capogruppo di Per Latina 2032, Nazzareno Ranaldi, alla luce del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

teatro ponchielli 232 polemicaTeatro Ponchielli, &#232; polemica sull'utilizzo. Ranaldi: "Ci dicano se è agibile oppure no" - ll consigliere presenta accesso agli atti: "Il Comune vi svolge eventi pubblici, ma il dirigente afferma che manca la prevenzione incendi" ... Da latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Ponchielli 232 Polemica