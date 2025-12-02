Teatro Ponchielli è polemica sull' utilizzo Ranaldi | Ci dicano se è agibile oppure no
Un accesso agli atti per chiarire se il Teatro Ponchielli, all’interno della scuola media Alessandro Volta di Latina, sia agibile o meno, e come venga concesso per eventi e spettacoli. È quello richiesto dal consigliere comunale e capogruppo di Per Latina 2032, Nazzareno Ranaldi, alla luce del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
