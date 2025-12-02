Teatro Paola Pitagora in scena a Corciano con Ho amato tutto | la storia di Donna Paola Menesini Brunelli

“Ho amato tutto” torna in Umbria, nel perugino, la terra dove la storia di Donna Paola Menesini Brunelli è partita e ha trovato la sua identità più profonda.Nata nel 1934, Paola proveniva da un’importante e nobile famiglia di proprietari terrieri, i MenesiniLemmi di Montegabbione, una delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

HO AMATO TUTTO , Teatro della Filarmonica - 5 dicembre ore 21.00 Paola Pitagora in scena con una ballata di parole e musica per raccontare la vita di Paola Menesini Brunelli e la sua scelta di amore e libertà. teatrostabile.umbria.it/spettacolo/ - facebook.com Vai su Facebook

La storia di una donna libera - Una vita coraggiosa in un'epoca difficile, soprattutto per chi, come Donna Paola, ha scelto di seguire l'amore. rainews.it scrive

