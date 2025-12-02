Teatro La Fenice Concerto di Capodanno 2026 si farà | niente sciopero

(Adnkronos) – Si svolgerà regolarmente il Concerto di Capodanno 2026 al Teatro La Fenice di Venezia, trasmesso in diretta da Rai 1, con l'Orchestra e il Coro della Fenice, diretto da Michele Mariotti con la soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman. La Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu), al termine dell'assemblea generale dei lavoratori, ha scelto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

