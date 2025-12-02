Teatro e Bottega | a Novara Il Barbiere di Siviglia - Opera Pop in scena nel salone di bellezza

Novaratoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna "Teatro e Bottega", firmata da Cabiria Teatro, continua a portare il teatro nei luoghi della vita quotidiana della città, trasformando spazi come negozi, botteghe e saloni in palcoscenici sperimentali e aperti a tutti.Questa volta il teatro incontra la lirica in un contesto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

