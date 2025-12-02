Teatro dell' Unione tutti gli appuntamenti di dicembre
Il Teatro dell'Unione di Viterbo, a dicembre, offre una serie di spettacoli per tutti i gusti: dalle opere liriche e di danza agli eventi pensati per i più piccoli. Sono già disponibili, inoltre, i biglietti per il tradizionale concerto di Natale, curato dall'associazione XXI secolo. Questo mese. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
