Teatro Arbostella è il turno di Sasà Palumbo | tre week-end di risate con Se fa comme dico i…

Tempo di lettura: 2 minuti Il Teatro Arbostella è pronto ad accogliere il quarto appuntamento della sua XVIII Stagione Teatrale, nel solco del successo che accompagna da anni la rassegna ideata da Gino Esposito e oggi portata avanti con passione dal figlio Arturo Esposito e dalla presidente Immacolata Caracciuolo. Protagonista dei primi tre weekend di dicembre sarà il noto attore, autore e regista Sasà Palumbo, con la sua compagnia Acis il Sipario, che porterà in scena la brillante commedia "Se fa comme dico i.", adattamento moderno e comico della celebre Lisistrata di Aristofane, rielaborata su testo di Gaetano Di Maio.

