Disney+ ha svelato il nuovo trailer di Taylor Swift The Eras Tour: The Final Show, il film concerto della vincitrice di 14 GRAMMY® che debutterà il 12 dicembre. La settimana d’oro di Taylor Swift su Disney+ è oramai prossima. La fantastica cantante americana, infatti, dal 12 dicembre conquisterà la celebre piattaforma di streaming con più di un programma atteso dai fan. Il primo sarà Taylor Swift – The End of an Era, la docuserie evento di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, il secondo è per l’appunto The Final Show, il film concerto che mostrerà integralmente l’ultima tappa del tour da record intitolato The Eras Tour. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Taylor Swift | Il nuovo trailer di The Eras Tour: The Final Show