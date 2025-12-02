Taylor Swift Eras Tour il trailer del concerto finale
In un contesto di grande attesa, è stato rilasciato il nuovo trailer di “Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show”, che sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dal 12 dicembre. Questo film rappresenta l’evento conclusivo di uno dei tour più iconici della popstar, offrendo ai fan un’anteprima esclusiva di momenti salienti e contenuti inediti dell’ultimo spettacolo. il trailer finale di “taylor swift: the eras tour – the final show”. contesto e contenuti del trailer. Il trailer, pubblicato a dieci giorni dalla premiere del lungometraggio, mostra alcune sequenze in anteprima che catturano l’atmosfera del concerto e alcuni dettagli esclusivi sulla produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
