Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò la mamma della 27enne | Le è capitato qualcosa si sarebbe fatta sentire

In un'intervista Ornella, la mamma di Tatiana Tramacere, ha confidato i suoi timori per la figlia scomparsa. Della 27enne di Nardò (Lecce) non si hanno notizie dal 24 novembre scorso. Le ricerche stanno andando avanti su tutto il territorio italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Appello per Tatiana Tramacere – Nardò (LE) Continuano senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, 27 anni, di Nardò, scomparsa lo scorso 24 novembre. Il suo telefono risulta spento e la preoccupazione cresce di ora in ora. Chiunque l’avesse vista o - facebook.com Vai su Facebook

"#TatianaTramacere" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Tatiana Tramacere scomparsa da giorni: ricerche in corso e nuove piste investigative - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: ricerche in corso e indagini sui suoi ultimi spostamenti e post sui social. notizie.it scrive

L’ultima poesia di Tatiana Tramacere, il mistero della ragazza scomparsa a Nardò: “Sentivo sempre il tuo respiro” - Tre giorni prima di far perdere le proprie tracce, la 27enne avrebbe postato dei versi che parlano di un “filo invisibile”. Da quotidiano.net

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, la mamma della 27enne: “Le è capitato qualcosa, si sarebbe fatta sentire” - In un’intervista Ornella, la mamma di Tatiana Tramacere, ha confidato i suoi timori per la figlia scomparsa. Come scrive fanpage.it

Tatiana Tramacere, proseguono senza sosta le ricerche: è scomparsa da 9 giorni - Proseguono le ricerche di Tatiana Tramacere, della quale non si hanno più notizie da lunedì scorso, giorno in cui si sarebbe allontanata dalla propria abitazione di Nardò senza lasciare traccia. Lo riporta leccesette.it

Tatiana Tramacere on ollut kateissa päiviä: tutkinta käynnissä ja uusia tutkintajohtolankoja on tullut. - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: ricerche in corso e indagini sui suoi ultimi spostamenti e post sui social. Si legge su notizie.it

Tatiana Tramacere scomparsa a 27 anni, la paura di mamma Ornella: «Le è successo qualcosa». Il viaggio per fare pace con l'ex, poi il nulla - È la paura che tormenta Ornella, madre di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 ... msn.com scrive