Tasso di occupazione al 62,7% | livello record ma i giovani restano fuori dal mercato

A ottobre 2025, su base mensile, la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. Salgono gli occupati in tutte le fasce d’età, ad eccezione di quella tra i 25 e i 34 anni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tasso di occupazione al 62,7%: livello record, ma i giovani restano fuori dal mercato

