Tassa di soggiorno incasso da 580mila euro per il 2026 Il Pd | Frontini la usa come bancomat

I turisti arrivano, i conti sorridono, ma rimane centrale il tema di come utilizzare i guadagni. Al centro del dibattito, in seconda commissione, c’è la tassa di soggiorno, la piccola "gabella" che i visitatori pagano per dormire nella città dei papi e che, anno dopo anno, sta diventando un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altre letture consigliate

Turismo, aumenta la tassa di soggiorno: +0,70 negli hotel e +1,50 per Airbnb. No degli esercenti lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

IL PARERE Renisi (Federalberghi) sulla tassa di soggiorno per 6 mesi a Montesilvano: "Incentiva la destagionalizzazione" L'articolo: https://cityne.ws/AVaed - facebook.com Vai su Facebook

Torino alza la tassa di soggiorno per hotel e b&b - Domani il Comune vara la delibera, si va verso un rincaro per tutte le categorie d’albergo Torino si prepara a ritoccare al rialzo la tassa di soggiorno, il contributo che i turisti pagano per pernott ... Segnala torino.repubblica.it

Enti locali, più flessibilità per la tassa di soggiorno - Stati”, per ridurre le tasse, e via libera all’emendamento che considera come ... Riporta ilmattino.it

Tassa di soggiorno, quanto mi costi? Le città più care in Italia e in Europa - Milano, 25 luglio 2025 – Cresce in tutta Europa il peso della tassa di soggiorno sul costo complessivo di una vacanza. Lo riporta quotidiano.net

Tassa di soggiorno, nuovi aumenti in arrivo: le città in cui si pagherà di più - Il 2026 sarà un anno caldo sotto tanti punti di vista, anche per chi si sposterà su e giù per lo Stivale. repubblica.it scrive

Bergamo, dalla tassa di soggiorno un gettito di 3,8 milioni - B&b e affitti brevi: via libera in Consiglio comunale alle nuove regole ... bergamo.corriere.it scrive

Milano, tassa di soggiorno a 12 euro: il governo frena ma i comuni sono in allarme - La possibilità di alzare la tassa oper chi soggiorna in hotel a 4 e 5 stelle è nella Finanziaria, ma potrebbe essere cancellata. Scrive milano.corriere.it