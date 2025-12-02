La targa prova è uno strumento che il ministero dei Trasporti concede ad aziende e figure professionali che la richiedono per determinati scopi. Ecco come va (e non va) usata e a cosa va incontro chi la utilizza come una qualsiasi altra targa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Targa prova: per quali usi è ammessa e quali sono le sanzioni