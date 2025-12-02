Targa prova | per quali usi è ammessa e quali sono le sanzioni
La targa prova è uno strumento che il ministero dei Trasporti concede ad aziende e figure professionali che la richiedono per determinati scopi. Ecco come va (e non va) usata e a cosa va incontro chi la utilizza come una qualsiasi altra targa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Il camion con targa bulgara è stato fermato dagli ispettori fiscali in un'area di sosta sull'autostrada a Csörnyeföld. I passeggeri, che si sono identificati come curdi iraniani e iracheni, non hanno potuto fornire una prova credibile della loro residenza legale in Un - facebook.com Vai su Facebook
Targa prova: cos'è e quando deve essere utilizzata - La targa di prova dell'automobile è molto importante e deve essere utilizzata in specifiche situazioni. Riporta facile.it
Targa prova, sarà utilizzabile anche sui veicoli usati? - Un recente emendamento di Italia Viva relativo al Decreto Milleproroghe apre all’uso della targa prova anche sui veicoli già immatricolati, forse rimediando ad un divieto che era stato imposto dalla ... Si legge su tomshw.it
Targa prova auto: non si può usare sulle vetture immatricolate - Un nuovo importante problema per il settore auto, già colpito pesantemente dalla crisi economica di questo 2020. Come scrive motorionline.com
Targa prova, apertura in Parlamento per l’uso sui veicoli già immatricolati - A seguito della sentenza di Corte di cassazione che non ammette l’uso della targa prova sulle auto già immatricolate, in Parlamento si cerca di intervenire con un provvedimento ah hoc per sanare la ... motorionline.com scrive
Nuova circolare per la targa prova: commercianti in allarme - Con la circolare 12666 del 2 maggio 2024, il ministero delle Infrastrutture fa chiarezza sulla targa prova. Si legge su quattroruote.it
Cambia la targa prova: ora si può usare anche su veicoli già immatricolati - In seguito all’approvazione del Decreto Infrastrutture, che va a risolvere anche il problema degli incentivi delle elettriche, il Governo ha fatto finalmente chiarezza sulle modalità di utilizzo della ... Si legge su tomshw.it