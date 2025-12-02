Taranto | un interminabile quarto d’ora nella notte per salvare un 35enne Polizia
L’uomo era oltre il parapetto e stava per andare giù. Alle 3 l’intento di un gesto autolesionista, per non dire estremo, stava per concretizzarsi, non lontano dal monumento dedicato ai marinai, lungomare di Taranto. L’arrivo degli agenti della volante ha rappresentato l’avvio di una trattativa, perfino disperata, per convincere il 35enne a desistere. Dopo circa 15 minuti che sembravano non passare più i due poliziotti hanno convinto l’uomo e l’hanno aiutato a liberarsi dalla situazione di gravissimo pericolo in cui si era messo. Ora quell’uomo sia concretamente aiutato per superare il suo disagio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Studio 100. . Disservizi all'ufficio postale della città vecchia di Taranto. Oggi una conferenza stampa di Uil Poste e Uil Taranto per denunciare una situazione ormai insostenibile. Ecco alcuni hashtag adatti al tema: #UILPoste #UILTaranto #ServiziEssenziali - facebook.com Vai su Facebook
Caffè Fadi Taranto (@CaffeFadiTA) / Posts / X Vai su X
Taranto: un interminabile quarto d’ora nella notte per salvare un 35enne Polizia - Alle 3 l’intento di un gesto autolesionista, per non dire estremo, stava per concretizzarsi, non lontano dal monumento dedicato ai marinai, lungom ... Si legge su noinotizie.it