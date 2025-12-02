L’uomo era oltre il parapetto e stava per andare giù. Alle 3 l’intento di un gesto autolesionista, per non dire estremo, stava per concretizzarsi, non lontano dal monumento dedicato ai marinai, lungomare di Taranto. L’arrivo degli agenti della volante ha rappresentato l’avvio di una trattativa, perfino disperata, per convincere il 35enne a desistere. Dopo circa 15 minuti che sembravano non passare più i due poliziotti hanno convinto l’uomo e l’hanno aiutato a liberarsi dalla situazione di gravissimo pericolo in cui si era messo. Ora quell’uomo sia concretamente aiutato per superare il suo disagio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: un interminabile quarto d’ora nella notte per salvare un 35enne Polizia