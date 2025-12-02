Tangenti nella sanità siciliana 5 indagati ai domiciliari dopo gli interrogatori

La polizia giudiziaria, durante una perquisizione a maggio di quest’anno, trovò nel suo studio 44.950 euro in contanti, suddivisi in buste e nascosti dentro alcune scatole di cartone. In una di queste compariva la dicitura «X Dott. Sciacchitano» accompagnata dai dati anagrafici dell’imprenditore campano Catello Cacace. Secondo il giudice per le indagini preliminari, Cristina Lo Bue, sarebbe. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tangenti nella sanità siciliana, 5 indagati ai domiciliari dopo gli interrogatori

