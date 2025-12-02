Talenti brianzoli scatenati Otto vittorie nel ciclocross

La Brianza del ciclocross con 8 vittorie chiude in weekend da favola. Su più fronti hanno brillato i giovani specialisti del fuori strada che in Sardegna, Emilia Romagna e Piemonte hanno lasciato il segno nelle rispettive categorie. Iniziamo da Montecchio Emilia, in provincia di Rggio Emilia, dove Michel Careri (CX Devo Academy) ha conquistato l'ennesima vittoria con gli allievi di secondo anno. Quinto posto per Mattia Ostinelli (Salus Seregno De Rosa). A podio invece Matilde Anselmi grazie al terzo posto con le allieve, mentre Matteo Sironi si è classificato al quarto posto nella categoria G6 maschile.

