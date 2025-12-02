Vincenzo Colla fa del pragmatismo la sua cifra. Sale sul palco, incalzato dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, e sgancia la ‘bomba’. "A breve – dice il vicepresidente della Regione – annunceremo un importante investimento che riguarda il Petrolchimico e, segnatamente, le aree Sipro di Ferrara Nord ". Anche lui, di scuola Cgil ma con in testa l’obiettivo dello sviluppo territoriale, parla con il sindaco leghista della città di Ferrara. Trova un codice comunicativo comune. E porta a casa il risultato. "Con Alan – lo chiama per nome – ci siamo detti che il Petrolchimico del futuro lo dobbiamo progettare assieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sviluppo, Colla dà la linea: "Petrolchimico, avanti insieme. Investimento a Ferrara nord"