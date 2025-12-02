Sviluppo aeroportuale Il consiglio dice no
Contrarietà a qualsiasi ipotesi di ampliamento e sviluppo dell’aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze. La esprime una mozione approvata all’unanimità dal consiglio provinciale in una seduta straordinaria. A presentare il documento il gruppo consiliare Centrosinistra per la Provincia di Prato. A seguito dell’approvazione del documento, si spiega in una nota, il presidente della Provincia Simone Calamai ha incaricato gli uffici competenti dell’Ente di contribuire alla predisposizione di un’adeguata istruttoria, anche in coordinamento con gli altri enti coinvolti, al fine di valutare la presentazione di un ricorso al Tar Toscana contro il decreto emanato il 12 novembre dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che ha espresso parere positivo alla project review del piano di sviluppo aeroportuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
