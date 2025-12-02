Svilar | Questo premio mi dà ancora più fame

Nella serata di ieri 1 dicembre, si è tenuto a Milano il Gran Galà del Calcio che ha visto l'elezione dei protagonisti della scorsa stagione secondo le votazioni dei colleghi calciatori. Tra i vincitori anche un giallorosso, Mile Svilar, il quale è stato premiato come miglior portiere. L'estremo difensore romanista ha ringraziato tutti per questo premio con un post sul suo profilo Instagram, introdotto dalla parola "Gratitudine". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SVILAR (@svilarmile) Gratitudine rivolta in primis alla sua squadra "Voglio ringraziare la Roma e la società per avermi dato la possibilità e l'opportunità di mettermi in mostra ai massimi livelli del calcio europeo.

