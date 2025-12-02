Svilar premiato al Gran Galà del Calcio | il portiere della Roma è il migliore della stagione 2024 25
Mile Svilar continua a prendersi la scena. Il portiere della Roma è stato eletto miglior estremo difensore della stagione 202425 al Gran Galà del Calcio, la cerimonia che ogni anno celebra le eccellenze del campionato italiano. Un premio meritato, assegnato tramite i voti dei calciatori della Serie A, che certifica l’impatto decisivo del serbo nella straordinaria solidità difensiva costruita dalla Roma nell’ultimo anno. Svilar ha ricevuto il riconoscimento tra applausi e strette di mano, protagonista di una stagione fatta di parate decisive, crescita costante e una leadership ormai riconosciuta all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
