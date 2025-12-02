Surprise Surprise da quando è riapparso nella bozza dei palinsesti primaverili di Rai1 sta facendo molto parlare. Sono ormai due anni che è in gestazione: il 2026 sarà la volta buona? Il format è quello celeberrimo della tv inglese da cui Raffaella Carrà ha preso spunto per plasmare e creare a sua immagine e somiglianza il mitico Carramba che sorpresa nel 1995. Lo show faceva ricongiungere famiglie sparse in giro per il mondo o incontrare il proprio divo del cuore. Segnò il rientro della Carrà in Rai dopo una lunga parentesi in Spagna. Questo nuovo varietà dei sentimenti, emotainment in gergo tecnico, potrebbe segnare il ritorno di Barbara d’Urso alla conduzione di un programma dopo l’esperienza a Ballando. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SURPRISE SURPRISE SU RAI1: D’URSO, CLERICI E UN “VOLTO NUOVO” IN LIZZA PER LO SHOW