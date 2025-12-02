Supino | Echi nel vento 2025 - le zampogne giganti della Valle di Comino
Il 7 dicembre 2025, alle ore 18:15, la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Supino (FR) ospiterà un appuntamento speciale della rassegna Echi nel Vento. Protagoniste della serata saranno le straordinarie zampogne giganti della Valle di Comino, strumenti simbolo della tradizione pastorale dell’Italia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
