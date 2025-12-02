Superluna e non solo | attenzione al cielo tra il 4 e il 5 dicembre! Luna Piena Fredda bacia le Pleiadi e diventa Super

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025

Nello stesso giorno della Superluna – una Luna Piena transitante nel punto della sua orbita più vicino alla Terra – il nostro satellite passerà accanto all’ammasso stellare delle Pleiadi, visibile nella costellazione del Toro Arriva l’ultima Superluna dell’anno. Dopo la Superluna del Castoro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Superluna (e non solo): attenzione al cielo tra il 4 e il 5 dicembre! Luna Piena Fredda bacia le Pleiadi e diventa Super

