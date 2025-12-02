Supergirl James Gunn smentisce le voci sul budget da 200 milioni di dollari

Il mondo delle produzioni cinematografiche dedicate al DC Universe è spesso al centro di discussioni e rumors, soprattutto in fase di sviluppo di nuovi progetti. Recentemente, si è parlato molto di Supergirl, il film con protagonista Milly Alcock, che punta a espandere ulteriormente la narrativa dell'universo DC. Al centro delle attenzioni, in particolare, ci sono state le voci riguardanti il budget destinato a questa operazione cinematografica. Un ampio controllo delle informazioni e dichiarazioni ufficiali da parte di figure di spicco del settore chiariscono i falsi miti emersi in rete.

