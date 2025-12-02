SuperEnalotto la combinazione vincente di oggi 2 dicembre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi 2 dicembre. Centrati invece nove '5' che vincono 19.348,54 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 86,5 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

