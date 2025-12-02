SuperEnalotto 28 anni di storia fra vincite e curiosità

Il Superenalotto compie 28 anni di storia e di vincite questo 3 dicembre svelando dove gli italiani hanno nascosto le ricevute vincenti prima di andare a riscuoterle, dai nascondigli più comuni a quelli più improbabili e stravaganti. Si parte, ovviamente, da chi fa scelte “tradizionaliste” e custodiscono la ricevuta nel portafoglio, sotto il materasso, in cassaforte, nell’ armadio, nelle tasche di un indumento o nello svuota-tasch e ma c’è anche chi aguzza l’ingegno - forse stimolato dall’entità del premio da riscuotere - e costruisce un vano nel soffitto o sotto la piastrella della cucina o chi addirittura sfida la propria memoria optando per il cruscotto della macchina, le pagine di un libro o un vecchio baule in soffitt a. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

