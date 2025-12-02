SuperEnalotto 28 anni di storia fra vincite e curiosità
Il Superenalotto compie 28 anni di storia e di vincite questo 3 dicembre svelando dove gli italiani hanno nascosto le ricevute vincenti prima di andare a riscuoterle, dai nascondigli più comuni a quelli più improbabili e stravaganti. Si parte, ovviamente, da chi fa scelte “tradizionaliste” e custodiscono la ricevuta nel portafoglio, sotto il materasso, in cassaforte, nell’ armadio, nelle tasche di un indumento o nello svuota-tasch e ma c’è anche chi aguzza l’ingegno - forse stimolato dall’entità del premio da riscuotere - e costruisce un vano nel soffitto o sotto la piastrella della cucina o chi addirittura sfida la propria memoria optando per il cruscotto della macchina, le pagine di un libro o un vecchio baule in soffitt a. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
MilanoPaviaTV - Canale78 E’ un caso decisamente raro. A Pavia, nell’ultimo concorso di martedì 10 dicembre, sono stati centrati due “5” del SuperEnalotto, entrambi nella stessa ricevitoria di via Rismondo. Una situazione che non si era mai verificata in città, - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno SuperEnalotto: ecco i nascondigli più insoliti scelti dagli italiani per conservare le ricevute vincenti - Per i 28 anni del SuperEnalotto, Sisal rivela i nascondigli più comuni e quelli più bizzarri dove gli italiani tengono le ricevute prima della riscossione. Lo riporta agimeg.it
Buon compleanno al SuperEnalotto, 28 anni di curiosi nascondigli per le ricevute vincenti - Sisal racconta i luoghi più tradizionali e quelli più insoliti, scelti dagli italiani per custodire le ricevute prima della riscossione. gioconews.it scrive
Superenalotto: 2009 anno più ricco della storia - È quanto ha incassato il superenalotto nel 2009, un risultato record che porta l’anno appena trascorso al primo posto tra i più ricchi nella storia del ... Riporta ilsecoloxix.it