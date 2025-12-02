Suo fratello scomparso sul Gran Sasso lei si affida a un sensitivo che le chiede 75 euro e poi le indica un punto dove cercare | la disperazione di Diana Brozek

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Suo fratello, Karol Brozek, è disperso da oltre dieci giorni sul Gran Sasso e lei, Diana, non ha alcuna intenzione di arrendersi e ha deciso di rivolgersi a un personaggio molto noto in Polonia perché spesso collegato a casi di persone scomparse: si tratta di un presunto medium spesso ospite nei talk show e con 80mila follower su Facebook. Krzysztof Jackowsk, questo il nome del sensitivo, è stato contattato da Diana Brozek che gli ha inviato foto del fratello, posizione del camper a Campo Imperatore e data della scomparsa. A risponderle è stata l’assistente del sensitivo da talk show, con l’Iban e la richiesta di 300 zloty, poco meno di 75 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

suo fratello scomparso sul gran sasso lei si affida a un sensitivo che le chiede 75 euro e poi le indica un punto dove cercare la disperazione di diana brozek

© Ilfattoquotidiano.it - Suo fratello scomparso sul Gran Sasso, lei si affida a un sensitivo che le chiede 75 euro e poi le indica un punto dove cercare: la disperazione di Diana Brozek

Argomenti simili trattati di recente

suo fratello scomparso granSuo fratello scomparso sul Gran Sasso, lei si affida a un sensitivo che le chiede 75 euro e poi le indica un punto dove cercare: la disperazione di Diana Brozek - Diana Brozek si è affidata a un famoso medium polacco che ha indicato dei punti già battuti dai soccorritori. Si legge su ilfattoquotidiano.it

suo fratello scomparso granCamperista scomparso, corsa contro il tempo sul Gran Sasso. La sorella gemella: «Dove sei? Abbiamo l'anima a metà» - Dopo oltre una settimana di maltempo e incertezza, le condizioni meteorologiche sono finalmente migliorate, riaccendendo la speranza nelle disperate ricerche di Karol Brozek. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Suo Fratello Scomparso Gran