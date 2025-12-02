Suo fratello scomparso sul Gran Sasso lei si affida a un sensitivo che le chiede 75 euro e poi le indica un punto dove cercare | la disperazione di Diana Brozek

Suo fratello, Karol Brozek, è disperso da oltre dieci giorni sul Gran Sasso e lei, Diana, non ha alcuna intenzione di arrendersi e ha deciso di rivolgersi a un personaggio molto noto in Polonia perché spesso collegato a casi di persone scomparse: si tratta di un presunto medium spesso ospite nei talk show e con 80mila follower su Facebook. Krzysztof Jackowsk, questo il nome del sensitivo, è stato contattato da Diana Brozek che gli ha inviato foto del fratello, posizione del camper a Campo Imperatore e data della scomparsa. A risponderle è stata l’assistente del sensitivo da talk show, con l’Iban e la richiesta di 300 zloty, poco meno di 75 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suo fratello scomparso sul Gran Sasso, lei si affida a un sensitivo che le chiede 75 euro e poi le indica un punto dove cercare: la disperazione di Diana Brozek

