Suns Europe è il momento del concertone finale per il festival delle arti in lingua minorizzata
È tutto pronto per il momento più atteso di Suns Europe: il concertone-concorso finale che quest’anno è in programma il 6 dicembre, alle 21, nella cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket, nelle rivendite autorizzate e alla biglietteria del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Inte gnove pontade di Babêl Europe di doman si fevelarà dai apontaments che a son tal cartelon di SUNS Europe 2025. . Cun di plui si fevelarà inmò di solidarietât e si darà spazi a une cunvigne avonde babeliche dedicade a sovranitât, autoguvier e nazi - facebook.com Vai su Facebook
Suns Europe: les iscriziuns é davertes - Ara é online la bandida de concurs por podëi se scrí ite por l’ediziun nöia de Suns Europe: le festival dles erts ti lingac de mendranza d’Europa metü a jí dala cooperativa “Informazione Friulana” ... rainews.it scrive
Suns Europe, l'arte che si esprime nella lingua delle minoranze - E' il festival delle arti in lingua minorizzata, vetrina delle migliori produzioni artistiche fra musica, cinema e letteratura. Lo riporta rainews.it