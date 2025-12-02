Sul telefono compare la scritta ' Polizia' e la vittima dà l' accesso al suo home banking | recuperati 14 mila euro
Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ferrara hanno individuato un soggetto ritenuto responsabile di una sofisticata truffa informatica ai danni di una cittadina ferrarese, operata con lo stratagemma del “finto poliziotto”, permettendo il recupero immediato dell’intero importo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
Nei momenti iniziali della quinta stagione di Stranger Things, alla Hawkins High compare un avviso di “adolescente scomparsa” dedicato a Undici. La sorpresa? Il numero di telefono associato a Jane Hopper è realmente attivo, e chiamandolo si può ascoltare - facebook.com Vai su Facebook
"Digos boia. 1312". Cancellata la scritta contro la polizia al Corviale - È stata cancellata la scritta contro la polizia comparsa la scorsa settimana su un muro del Corviale. Lo riporta romatoday.it
Insulti alla polizia, su una vetrina compare la scritta "Sbirri petasse": indaga la Digos. Zaia: «Solidarietà agli agenti» - Una scritta vergata con la vernice spray nera su una vetrina in via Mameli, zona stazione ferroviaria. Riporta ilgazzettino.it
A Padova scritta contro la polizia, indaga la Digos - La Polizia di Padova indaga su una scritta con vernice spray nera apparsa su una vetrata in zona stazione con la scritta offensiva e denigratoria contro i poliziotti che recita "Sbirri petasse", con ... Si legge su ansa.it
Napoli, scritta in codice contro la polizia alla stazione: ipotesi anarchici - Qual è il significato della scritta in codice comparsa nella notte tra sabato e domenica sul lastrico di un palazzo di Piazza Garibaldi? Si legge su ilmattino.it